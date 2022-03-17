Москва, 17 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Отказ из-за санкций США от закупки российских алмазов стал бы губительным для индийской отрасли огранки драгоценных камней, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Mariusz KASIO Неорганённые алмазы

«На фоне принятых в США и странах ЕС пакетах санкций против России, американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли выпустил разъяснение, по которому под запрет для ввоза в США не попадают алмазы из России, ограненные в других странах.

Таким образом, российские алмазы разрешены к ввозу в США, Это позволяет свести влияние рестрикций США в отношении алмазодобывающей отрасли России до минимума.

На фоне этого разъяснения Индия возобновила закупки необработанных алмазов в России. В Индии расположено более 95% мировых мощностей по огранке алмазов.

Учитывая, что Россия добывает значительную часть всех алмазов в мире, отказ из-за введенных санкций закупки российского сырья был бы губительным для индийской отрасли огранки драгоценных камней.

Более серьезным выглядит запрет импорта алмазов в страны ЕС. В 2020 году ведущая добывающая алмазы компания «Алроса» продавала алмазы в Бельгию, Индию, ОАЭ, Израиль, КНР и Гонконг, а также в страны СНГ.

Мировое производство алмазов в ближайшие годы ожидается на уровне 110−120 млн карат. На фоне нагнетания антироссийской истерии не исключено уменьшение российской доли мирового рынка драгоценных камней.

Вместе с тем, проследить происхождение ограненных камней небольшой величины, поступающих на мировой рынок через третьи страны, в отличие от крупных экземпляров, достаточно трудно, да и порой невозможно», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, вызванного санкциями.

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