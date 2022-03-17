Москва, 17 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Необходимые средства для выплат по обязательствам у России есть. Об этом 17 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он сообщил журналистам, что у России есть необходимые средства, чтобы не допустить дефолта.

Ранее Минфин РФ сообщил об исполненных выплатах по евробондам. В правительстве уточнили, что платежи произведены в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина не показывает рвения на переговорах с Российской Федерацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.