Самара, 17 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту мошенничества при выполнении работ по капитальному ремонту водопровода возбуждено в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

dimitrisvetsikas1969 Водопровод

Сообщается, что администрация сельского поселения Клявлино заключила с фирмой контракт на выполнение работ по капремонту водопровода протяженностью 530 метров.

Согласно акту о приемке выполненных работ обязательства организации были выполнены в полном объеме, в результате на расчетные счета фирмы из бюджета сельского поселения было перечислено 1,3 млн рублей.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела было установлено, что данные работы фактически не выполнялись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Расследование дела продолжается. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре директора управляющей компании осудили за растрату.