Гатчина, Ленинградская область, , 13:43 — REGNUM В столице Ленинградской области Гатчине 18 марта отпразднуют праздничным митингом-концертом День вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гатчина — столица Ленинградской области © ИА REGNUM

Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят у стелы «Гатчина — город воинской славы» на проспекте 25 Октября. В торжественном мероприятии примут участие члены совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района, студенты Государственного института экономики, финансов, права и технологий, военнослужащие учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны и жители и гости города.

«В программе концерта запланировано выступление творческих коллективов гатчинского Дома культуры и вокальных коллективов из Санкт-Петербурга», — рассказали в обладминистрации добавив, что в 14:00 мск участников праздника ждет показ фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» в кинозале «Победа». Вход свободный.