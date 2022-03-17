Багдад, 17 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ирака совместно с отрядами правительственного ополчения начали антитеррористическую операцию вблизи границы с Ираном. Об этом 17 марта сообщает Shafaq.

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По данным журналистов, целью операции стали ячейки группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующие в районе Ханакин на востоке провинции Дияла. Операцией руководит начальник генерального штаба иракской армии генерал-лейтенант Абдуламир Яралла.

По данным журналистов, меры безопасности принимаются в связи с наступающим праздником Новруз. На подразделения армии возлагается обязанность по поддержанию безопасности в приграничных районах, где отмечена особая активность боевиков.