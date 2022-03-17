Москва, 17 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Публикация американского издания Financial Times, в которой говорится о якобы разработанном Россией и Украиной мирном плане из 15 пунктов, является неверной. Об этом 17 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она неверна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что в настоящее время продолжаются переговоры делегаций России и Украины, и на данный момент стороны не готовы к заключению каких-либо соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент в планах президента России Владимира Путинаеще нет поездки в зону спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.