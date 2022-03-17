Москва, 17 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Контакты российских и украинских переговорщиков продолжаются в течение дня 17 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сегодня должны [продолжиться переговоры]. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям [идти]», — сказал Песков.

По его словам, российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но Киев не демонстрирует такого рвения.