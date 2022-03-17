Москва, , 13:30 — REGNUM Подразделения Воздушно-десантных войск, которые в рамках специальной военной операции приступили к несению службы на блокпостах в Киевской области, будут обеспечивать безопасность прохода воинских подразделений. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

-Блокпост на 257 км трассы «Таврида» Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Основная задача военнослужащих на блокпосту — обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов», — указали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что на наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты.

«Особое внимание уделяется выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, которые под видом гражданских людей и, используя гражданские автомобили, совершают нападение на мирных граждан, желающих покинуть Киев, и другие населённые пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно», — добавили в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерством обороны России распространило видеоролик с кадрами уничтожения в результате удара российских Вооружённых сил РФ замаскированных позиций украинских националистов в Киевской области. Позиции националистов с вооружением и личным составом находились в лесной местности, их обнаружили с помощью беспилотника.