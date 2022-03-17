Тегусигальпа, , 13:55 — REGNUM Суд Тегусигальпы удовлетворил 16 марта запрос США об экстрадиции бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, обвиняемого в незаконном обороте оружия и наркотиков. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Хуан Орландо Эрнандес Presidencia El Salvador

Согласно запросу суда Южного округа Нью-Йорка, Эрнандес ответственен за «сговор с целью ввоза наркотических веществ», а также «владение огнестрельным оружием, включая пулемёты и взрывные устройства». По данным США, в период с 2004 по 2022 годы Эрнандес участвовал в сговоре с целью незаконного ввоза в Гондурас наркотиков из Колумбии и Венесуэлы и дальнейшей их отправки в США.

Преследования Эрнандеса начались после того, как его брат Тони Эрнандес был приговорён к пожизненному заключению судом Нью-Йорка.

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