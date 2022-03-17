Магас, 17 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Ингушетии в течение двух лет будут капитально отремонтированы 23 школы. Эти образовательные организации нуждаются в ремонтных работах в первоочередном порядке, сообщили 17 марта в пресс-службе правительства региона. Всего за четыре года в республике планируется отремонтировать 50 школ.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». реж Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

«С 2022 по 2026 годы в республике планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 объектам общего образования разработана сметная документация, уже получено положительное заключение экспертизы», — говорится в сообщении.

В 2022 году будут отремонтированы 13 из школ из прошедших одобрение, в том числе в в селах Нестеровское, Пседах, Зязиков-Юрт, Инарки, Галашки, Долаково и в городах Сунжа, Назрань и Малгобек. Еще десять школ попадут по программу капремонта в 2023 году. Согласно условиям программы, 60% зданий должны быть отобраны из числа школ, находящихся в селах и малых городах.