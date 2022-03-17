Курган, 17 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Курганская область присоединилась ко всероссийскому танцевальному флешмобу #Zанаших #ЗаПрезидента #Россия_Мы в поддержку Вооруженных сил России и спецоперации на Украине. Акция призвана показать единство народов, проживающих в нашей стране, сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб Курганской области Цитата из видеоролика с записью танца

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«Зауральский ансамбль песни и танца» Курганского областного колледжа культуры принял эстафету от Челябинской области. Артисты записали ролик, в котором использованы слова президента РФ Владимира Путина.

«Когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех невозможно перечислить. Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — заявил глава государства.

Акция #Россия_Мы стартовала 11 марта с Ростовской области. За несколько дней эстафета обошла более 20 регионов. Курганская область передала эстафету в Алтайский край и Томскую область.