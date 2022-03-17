Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Поток граждан России, пересекающих границу Грузии в последнее время гораздо меньше, чем в годы, когда не действовали карантинные ограничения. Об этом 17 марта заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая перед депутатами парламента республики.

Русофобия в Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал сообщения грузинских СМИ, которые последнее время распространяют информацию о небывалом наплыве российских граждан в Грузию.

«В 2020 и 2021 годах из-за пандемии граница в основном была закрыта. Я сравнил аналогичные периоды 2019 и 2022 годов и могу сказать, что сегодня эта цифра на 50% меньше, чем тогда», — сказал Гомелаури.

Министр отметил, что относительный рост числа российских граждан вызван прекращением в ряде стран авиасообщения с Россией. Оказавшиеся в это время за границей граждане РФ часто возвращаются на родину через Грузию.

Как сообщил Гомелаури часто уроженцы Северного Кавказа пересекают грузинскую границу со стороны Турции, чтобы транзитом проследовать на российскую территорию.

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