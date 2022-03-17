Кызыл, 17 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле против руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, преступление было выявлено совместными усилиями с сотрудниками ФСБ.

Цитата страницы МВД Тувы в соцсети «ВКонтакте» Суд арестовал пять автомобилей и 1,5 млн рублей подозреваемого. Тува

В 2019 году подозреваемый заключил контракт с минкультуры региона на строительство в городе культурно-досугового центра молодёжи. Однако выделенные средства, по данным ведомства, были похищены, а предприниматель предоставил ложные сведения об объёме выполненных работ. Ущерб государства был оценён в 8 млн рублей.

«В результате проведенной Управлением федерального казначейства по Республике Тыва проверки установлены фактически невыполненные работы, отсутствие оборудования, а также расхождение в части примененных материалов», — отметили в министерстве.

В настоящее время суд наложил арест на пять дорогих автомобилей задержанного денежные средства на сумму 1,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».