Москва, , 13:20 — REGNUM На данный момент в планах президента России Владимира Путина еще нет поездки в зону спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 17 марта рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я с Вами не соглашусь в параллелях с Великой Отечественной войной, это все-таки о разном идет речь. Поездки не планируются», — сказал он в ответ на вопрос о том, запланированы ли поездки верховного главнокомандующего на фронт по аналогии с августом 1943 года, когда произошел перелом в Великой Отечественной войне.

Также представитель Кремля добавил, что в настоящее время у главы Российского государства также нет планов встречи с раненными российскими военными в госпиталях, и уточнил, что «все будет в свое время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России после начала российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР проявляются предатели, которые «исчезают из нашей жизни».