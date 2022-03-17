Панама, 17 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес направила 16 марта две ноты в посольство США с просьбой пересмотреть условия Договора о содействии торговле, действующего с 2012 года. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Изменения, к которым призывает Панама, относятся к представляющим особый интерес продовольственным товарам, таким как рис, молоко, курица и свинина. Пересмотр необходим Панаме для защиты сельского хозяйства и создания новых рабочих мест, в частности в сельских регионах.

В настоящее время договор предоставляет США право бестарифной торговли продуктами сельского хозяйства, а потому его пересмотр не интересен Штатам, которые ранее уже отклоняли аналогичные запросы Панамы.