17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили видеозапись, на которой президент США Джо Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов ВВС США на уничтожение мостов на Дунае.

Оксана Переможенко, , 13:46 — REGNUM Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену необходимо вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил, именно действующий глава Белого дома является военным преступником. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал глава Роскосмоса в своем телеграм-канале, прикрепив видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов ВВС США на уничтожение мостов на Дунае.

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Указанную видеозапись с признанием Байдена обсудили в телеграм-канале блогера Михаила Онуфриенко («Мир Михаила Онуфриенко»).

«Однако… человечество быстро забывает…» — отреагировал Al Fadi.

«Вот это надо по всем новостям крутить. В начале и в конце выпуска полгода минимум», — пишет Илья З.

«Вот поэтому его и выдвинули в президенты… Знали, что… [он] на все способен», — добавил Basill B.

«Пора России признать США государством-террористом, спонсором терроризма, а президента — военным преступником…» — отметил Vladimir B.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И где европейские суды?..» — поинтересовался Evgeniy U.

«Какое лицемерие!.. А впрочем, всё в духе США», — написала Александра К.

«Байден — военный преступник», — добавил Dima C.

«И вот это чудовище учит нас жить???» — недоумевает Сергей.

«Как с вами мир построить???» — не понимает один из участников обсуждения.

«Ну им можно, а всем остальным — нельзя. Все же просто», — с сарказмом комментирует Suslik007.

«Всему цивилизованному миру пофиг. Он для них — герой…» — отметил Loer.

«А после этих слов ему что-нибудь было?» — поинтересовался Al.

«Так он уже давно болен, оказывается. На него уже давно нет смысла реагировать. Это больной человек. Одна проблема — у него есть доступ к красной кнопке ядерного чемоданчика… Это страшно. У нас на водителя проходят медкомиссию, а в США на президента — нет», — пишет Милена К.

Путаница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы не понимаете, это «другое». Какие же мерзкие, лицемерные твари», — не выдержала Ирина.

«Если военный преступник американец, то он не считается преступником!» — не без сарказма отметил Игорь.

«Вот сейчас [украинские] нацисты по их методе мосты и взрывают», — добавила Злата В.

«Это другое! Отнеситесь с пониманием! И такое лицемерие дешёвое во всём у них», — написал Pavel.

«А почему наши СМИ ещё не сделали ролик с призывом к американцам и европейцам выходить на улицы и свергать свое преступное правительство, которое поддерживает и вооружает нацистов??? Надо бить врага его же оружием, причем не только трофейными «джавелинами»!» — призвал В. П.

«Так ему дадут Нобелевскую премию мира или нет?» — с сарказмом поинтересовался FirstName.

«На три «Нюрнберга» наговорил. Показывать в ООН перед каждым выступлением американцев», — также призвал Alexander.

«Это же демократия, как вы не понимаете? Американская демократия», — с сарказмом отметила Elena K.

«Господи, как его земля носит?» — не выдержала Vera.

«Вседозволенность (!) и безнаказанность (!) — нынешняя Европа и Америка», — подчеркнула Таиса.

«США никогда не извиняются за военные действия, которые ведет их армия, сколько бы гражданских при этом ни погибло. США никогда ничего не восстанавливают и не компенсируют, но всегда оставляет колониальную администрацию и военную базу, чтобы выкачивать полезные ископаемые из захваченных стран», — также прокомментировала в своем телеграм-канале слова Байдена украинский правовед, адвокат, публицист и блогер Татьяна Монтян.

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