Москва, 17 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент России четко оценил сложившуюся обстановку и дал необходимые ориентиры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

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«Президентом России была четко оценена сложившаяся обстановка, где правильно даны необходимые ориентиры, где ключевые позиции, в том числе и нашей программы «Десять шагов к достойной жизни» были сформулированы президентом в качестве официального поручения правительству, министерствам, ведомствам и губернаторам», — сказал Зюганов.

Он обратил внимание на слова главы государства о пятой колонне, однако указал на шестую.

«Есть и шестая колонна, которая сидит-помалкивает», — указал лидер коммунистов.