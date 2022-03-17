Пермь, 17 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Пермском крае Контрольно-счетная палата за 2021 год выявили в ходе проверок нарушения в сфере госзакупок на 2,5 млрд рублей. Такую статистику представил председатель КСП региона Геннадий Тушнолобов 17 марта депутатам Заксобрания, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В течение года ревизоры проверили 116 объектов, среди которых министерства, администрации муниципальных образований, бюджетные учреждения и организации. Большинство нарушений связаны с осуществлением государственных закупок, в частности, невыполнением условий контрактов, несоблюдением условий закупочных процедур.

Помимо этого, аудиторы выявляли нарушения при формировании и исполнении бюджетов разных уровней, при проверке бухгалтерского учета, а также фиксировали неэффективное или нецелевое расходование средств региональной казны.

Отдельное внимание в докладе было уделено реализации национальных проектов в крае. Так, нацпроект «Цифровая экономика» реализован на 38,6% — это является наименьшим показателем. Проекта «Здравоохранение» реализован на уровне 88,5%. Уровень реализации остальных проектов в прошлом году достигает 100% или близок к этому.