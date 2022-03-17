Донецк, 17 марта 2022, 13:17 — REGNUM Соединенные Штаты намерены поставить на Украину барражирующие снаряды, заявил 17 марта официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерного вооружения Украины была реальной.
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