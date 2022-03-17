Донецк, 17 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены поставить на Украину барражирующие снаряды, заявил 17 марта официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Сейчас идёт обсуждение так называемых барражирующих снарядов американского производства, которые считаются одной из последних разработок. Там есть два типа — уничтожение живой силы противника и бронетехники. Данные комплексы… собираются поставлять на Украину», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что угроза ядерного вооружения Украины была реальной.

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