Москва, , 13:17 — REGNUM Кремль не комментирует призыв «Единой России» к увольнению Аркадия Дворковича с ключевых постов после его слов о спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Аркадий Дворкович Kremlin.ru

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«Я оставляю это без комментария. Все-таки FIDE — это международная организация, поэтому здесь, вы знаете, что наша позиция расходится коренным образом с позицией FIDE», — сказал Песков.

По его словам, работа Дворковича в «Сколково» — это «другая субстанция»: «Там уже будет все зависеть от личного решения самого Дворковича».