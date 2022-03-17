Москва, , 13:16 — REGNUM Россия отобьёт желание у иностранных наёмников, активной вербовкой которых через зарубежные дипломатические миссии занимается Киев, ехать на Украину. Об этом в ходе брифинга 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Боевик Freedom House

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По её словам, Москва применит в отношении новых иностранных наёмников на Украине те же методы, что и при ударе по полигону во Львовской области.

«К суровой реальности этих «солдат удачи» вернул нанесенный Вооружёнными силами России точечный удар по тренировочной базе наемников подо Львовом. Хотелось бы верить, что такая профилактика станет отрезвляющей для легионеров, которые выражали желание приезжать на Украину», — подчеркнула дипломат.

Она заверила, что «подобный приём им будет обеспечен».

Захарова добавила, что многочисленные «солдаты удачи», которых украинская сторона набирает в «добровольческий иностранный корпус Зеленского», стягиваются на Украину в основном через Польшу.

Читайте также: До 180 иностранных наемников уничтожены подо Львовом — Минобороны России

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский подо Львовом. В результате были уничтожены до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений. В Минобороны РФ заявили, что этот удар был только началом борьбы с иностранными боевиками.

Ранее по теме: Глава МИД Венгрии заявил об опасности поставок вооружения Киеву