Москва, , 13:16 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics и её дочерняя компания из России смогут продавать смартфоны с платёжным сервисом Samsung Pay. Данное решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд, следует из информации в картотеке дел суда.

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Апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете продавать на территории России 61 модели смартфонов Samsung из-за сервиса оплаты Samsung Pay из-за иска компании Sqwin SA.

Уточняется, что решение отменено полностью и принят новый судебный акт.