Краснодар, , 13:16 — REGNUM Два литера проблемного жилищного комплекса «Свобода» сдано в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации региона 17 марта. В домах расположено 644 квартиры.

ЖК «Свобода» Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В ближайшее время обманутые дольщики ЖК «Свобода» получат долгожданные ключи от своих квартир. Это один из самых проблемных долгостроев в крае. Два 24-этажных литера должны были сдать еще в 2016 году, но застройщик не смог выполнить свои обязательства. Работу вели практически в ручном режиме, нашли нового инвестора, который и достроил дома», — написал губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Жилищный комплекс расположен по ул. Семигорская и Понтийская в Краснодаре. Изначально строительством занималась фирма «Таурас-96». После того, как застройщик не смог выполнить обязательства, для достройки нашли нового инвестора — компанию «СпецСтройКубань». Ещё три литера ЖК «Свобода» тот же застройщик намерен сдать в 2022 году.

Глава региона уточнил, что до конца года планируется сдать ещё 80 долгостроев.