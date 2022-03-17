Эль-Кувейт, , 13:20 — REGNUM Правительство Кувейта намерено выделить крупную сумму денег в рамках программы поддержки граждан пенсионного возраста. Об этом 17 марта сообщает Seyada со ссылкой на заявление министра финансов Кувейта Абдул Ваххаба аль-Рашида.

Кувейт Xiquinho Silva

По его словам, вопрос о выплатах для пенсионеров планируется поднять на ближайшем заседании парламента страны. Предполагается, что по новому закону пенсионеры получат единоразовую выплату в 3000 динаров (около 9870 долларов США).

«Выплата денежной суммы в размере 3 тысяч динаров каждому пенсионеру произойдёт, как только будет издан закон. Эта сумма планируется как дополнение к закону увеличению денежных выплат по окончании службы до 28-кратного размера оклада», — заявил министр финансов Кувейта.