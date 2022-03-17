Сухум, , 13:15 — REGNUM Россия и Абхазия готовятся подписать соглашение по вопросам двойного гражданства. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

В абхазском министерстве отметили, что в проекте соглашения говорится о праве граждан Абхазии получать российское гражданство в упрощённом порядке.

«Проект соглашения не предусматривает упрощённого порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощённом, так и в общем порядке», — уточнили в МИД.

Другим условием проекта соглашения является то, что обе стороны признают срочную службу граждан в Абхазии и РФ. Призыв осуществляется в том государстве, где в это время постоянно проживает лицо, имеющее два гражданства.

Также предполагается, что обладатели двух паспортов РФ и Абхазии, находясь за границей, смогут обращаться за помощью в посольство любого из двух государств.

«Соглашение будет подписано министерством иностранных дел Республики Абхазия по достижении договоренности с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.