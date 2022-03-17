Москва, , 13:38 — REGNUM Россию тревожит отход секретариата и генерального секретаря ООН от беспристрастной позиции в отношении событий на Украине. Международная организация продолжает выдвигать односторонние обвинения против России и игнорирует ответственность Киева за кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, позиция Секретариата ООН по ситуации на Украине не может не тревожить. Так, дело доходит до абсурдных обвинений в адрес России. Якобы украинские гражданские объекты и инфраструктура едва ли не целенаправленно уничтожаются российскими войсками.

«Руководство секретариата продолжает выдвигать односторонние обвинения против России, игнорируя ответственность киевских властей за сложившуюся ситуацию», — сказала Захарова.

При этом, добавила дипломат, в секретариате «не замечают» обстрелов украинскими силовиками республик Донбасса, не «видят» ни погибших, ни раненых. Эти люди «вымараны» из информационного поля.

Захарова призвала генсекретариат следовать равноудаленной позиции, направленной на поиск возможностей для диалога и сотрудничества.

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