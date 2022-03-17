Москва, 17 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» был назначен ошибочно. Об этом 17 марта сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Michael Barera Пенальти. Футбол

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс при попытке сыграть в мяч не дотянулся до него. При этом хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, который пытался нанести удар по воротам, вскользь совершил контакт с ногой соперника тогда, когда она уже находилась на газоне.

По мнению большинства членов экспертно-судейской комиссии РФС, со стороны футболиста «Спартак» не было нарушения правил, поэтому судье следовало продолжить игру.

Напомним, 13 марта «Спартак» дома проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Победный гол был забит с пенальти, который теперь признан ошибочным.