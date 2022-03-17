Красноярск, 17 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий, НМУ) продлён в городе Ачинске Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Alava Ачинск

По данным синоптиков, с 17 часов (местное время) 17 марта до 7 часов 19 марта в Ачинске сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

В городе объявлены НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Ачинске объявили 15 марта.