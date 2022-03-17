Кострома, , 14:18 — REGNUM В Костроме рассмотрели второе дело о присвоении средств с лицевого счёта многоквартирного дома управляющей компанией «КФК-44». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В феврале 2016 года собственники дома в Костроме заключили договор на управление с «КФК-44». Через четыре года соглашение было расторгнуто, объект перешёл в ведение вновь избранной жильцами компании «Лидер». При этом «КФК-44» отказалась возвращать на лицевой счёт дома остаток средств в размере 107 тысяч рублей.

Чтобы разрешить вопрос, жители дома обратились в Димитровский районный суд. На заседании представитель «КФК-44» настаивал, что средства принадлежат управляющей компании как «экономия, полученная в связи с эффективным управлением домом». Рассмотрев дело, Димитровский районный суд встал на сторону жильцов. УК не удалось доказать, что экономия возникла в результате внедрения новаторских предложений, а не исполнения услуг в меньшем объеме. Решение вступило в законную силу.

Напомним, в октябре 2021 года в Костроме рассматривалось аналогичное дело. Тогда суды первой и апелляционной инстанции обязали «КФК-44» вернуть жителям 636 тысяч рублей.

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