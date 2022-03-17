Майкоп, , 13:13 — REGNUM В Адыгее 21 марта отметят Новый год. По традициям адыги встречают Новый год в день Весеннего равноденствия. В этот день в 2022 году будут организованы праздничные мероприятия в доме культуры «Гигант» в Майкопе, сообщили в министерстве культуры.

Адыгея Марина Захарова © ИА REGNUM

Жители республики и её гости смогут принять участие в театрализованном празднике «ИлъэсыкIэ мэфэкI». Он посвящен прощанию с зимой и встрече весны, которую на протяжении многих веков связывали с началом новой жизни. По народным приметам в этот день адыги определяли, каким будет грядущий год. Если погода стояла хорошая, считалось, что год будет урожайным, если дождливая или снежная — то жди засухи.

В 2022 году мероприятия по празднованию Нового года в Адыгее будут связаны с юбилеем — 100-летием республики. Также ими будет открываться Год культурного наследия народов России.