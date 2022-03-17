Москва, , 13:12 — REGNUM В России после начала российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР проявляются предатели, которые «исчезают из нашей жизни». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иуда Foma.ru

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«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни», — сказал Песков.

По его словам, кто-то из таких людей «покидает должность», а кто-то — страну.