Москва, 17 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В России после начала российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР проявляются предатели, которые «исчезают из нашей жизни». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Foma.ru Иуда

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«На фоне спецоперации проявляются и предатели, они исчезают из нашей жизни», — сказал Песков.

По его словам, кто-то из таких людей «покидает должность», а кто-то — страну.