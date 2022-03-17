Кыштым, Челябинская область, 17 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали 21-летнего наркоторговца. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

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Поймали его у дома на улице Ленина. У уорженца ближнего зарубежья было 50 свёртков с в целом почти 50 граммами наркотика.

Также оперативники нашли ещё десять свёртков, уже разложенных по тайникам. Задержанного ждёт до 20 лет колонии.