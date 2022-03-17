Буэнос-Айрес, 17 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Согласно данным Национального института статистики Аргентины, инфляция за второй месяц 2022 года в стране достигла показателя 4,7%. Это самый высокий процент инфляции с марта прошлого года, сообщает новостное агентство Mercopress.

josep salvia i boté Инфляция

Уровень инфляции резко возрос из-за роста цен на продукты питания, вызванного сильной засухой, жарой и чередой пожаров. Сильнее всего цены выросли в столичном Буэнос-Айресе. Продукты питания там подорожали на 8,6%. Рост цен на транспорт, обусловленный подорожанием топлива, составил 4,9%.

Согласно расчётам экспертов, в марте инфляция ускорится за счёт общемирового роста цен на топливо, крупы и мясные продукты. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что намеревается «покончить с инфляцией и объявить войну спекулянтам, чтобы восстановить справедливость там, где рынок создаёт несправедливость».