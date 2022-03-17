Москва, 17 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Замаскированные позиции украинских националистов в Киевской области уничтожены в результате удара российских Вооружённых сил, видеоролик об этом распространён Министерством обороны России.

Mil.ru Учения реактивной артиллерии. ВВО ВС РФ

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Позиции националистов с вооружением и личным составом находились в лесной местности, их обнаружили с помощью беспилотника. В ролике показана местность на окраинах населённого пункта, над которой после попадания российских снарядов поднимаются клубы дыма и пыли.

«После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении складов ВСУ с вооружением и боеприпасами.

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