Москва, , 13:09 — REGNUM Россия не может принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости «приостановки» российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может», — сказал Песков.

Он ещё раз отметил, что «это то, что мы не можем принять во внимание».