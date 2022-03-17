Москва, 17 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Россия не может принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости «приостановки» российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может», — сказал Песков.

Он ещё раз отметил, что «это то, что мы не можем принять во внимание».