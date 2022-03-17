Москва, 17 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Принятый на Украине закон о коллаборационизме предназначен для запугивания не согласных с политикой Киева граждан, заявила 17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы видим стремление Киева еще больше запугать население, которое не согласно с его разрушительной антироссийской линией. Под эти цели уже подготовлена необходимая законодательная база: 15 марта [президент Украины Владимир] Зеленский подписал закон о коллаборационизме», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что теперь Киев «с легкостью сможет прекратить деятельность неугодных политических партий и ликвидировать юридические лица лишь за то, что они хотят сотрудничать с Российской Федерацией и так далее».