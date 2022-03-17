Рамалла , , 13:10 — REGNUM Подразделения пограничного спецназа полиции Израиля задержали группу контрабандистов, пытавшихся доставить оружие для одной из палестинских вооружённых группировок. Об этом 17 марта сообщает информационное агентство Quds со ссылкой на заявление официальных лиц.

Разделительная стена. Палестина olafpictures

По их данным, контрабандисты намеревались перевезти партию стрелкового оружия из Иордания на территорию Западного берега реки Иордан.

В руки полиции попали несколько автоматов, не менее десяти пистолетов, а также — партия патронов.