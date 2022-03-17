Москва, 17 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 16 марта не отважилась на штурм 20-дневной скользящей средней и снова подешевела, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Noonpost.net Нефтедобыча

«На этот раз Brent передвинула минимумы до $96,90 за баррель, нарушив целостность уровня $97 впервые с 25 февраля. Сегодня на рынке наблюдается локальный отскок с возвращением цен за пределы уровня $100.

Недавнее отступление нефти, которое носило не только технический характер, усилилось на сообщениях о том, что Индия, третий крупнейший по величине потребитель нефти в мире, рассматривает покупку российской нефти.

Тем временем, несмотря на все старания, британский премьер-министр Борис Джонсон так и не смог убедить Саудовскую Аравию и ОАЭ нарастить добычу в условиях перегретого рынка.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,3 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 332 тыс. баррелей. Объемы запасов бензина при этом сократились на 3,6 млн баррелей.

В целом отчет не оказал значимого воздействия на рынок, который продолжает отдавать все внимание глобальным событиям, где в центре внимания остается ситуация вокруг Украины.

Главным фактором, который запустил недавнюю коррекцию Brent от пиковых максимумов, послужила надежда рынков на урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

И пока на этом фронте сохраняются предпосылки для постепенного устранения разногласий, нефтяные цены не вернутся к прежним вершинам. При этом целостность восходящего тренда пока остается в силе.

В ближайшей перспективе, если фьючерсы смогут закрепиться над уровнем $100, первым делом Brent сосредоточится на 20-дневной скользящей средней, расположенной в районе $105», — считает эксперт.

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