Москва, , 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зону проведения спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Поездки не планируется», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в планах президента «пока нет» и встречи с ранеными военными в госпиталях.

При этом Песков подчеркнул, что «всё будет своевременно».