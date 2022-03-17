Москва, 17 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать зону проведения спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Поездки не планируется», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, в планах президента «пока нет» и встречи с ранеными военными в госпиталях.

При этом Песков подчеркнул, что «всё будет своевременно».