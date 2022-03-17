Пермь, , 13:06 — REGNUM В Пермском крае 17 марта Заксобрание поддержало объединение двух городских округов — Гремячинского и Губахинского. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Заксобрание Пермского края Bestalex

Законопроект принят в двух чтениях. Документ на рассмотрение депутатам был внесен Губахинской городской думой.

На основе двух муниципалитетов планируется создание единого муниципального округа с административным центром в городе Губаха. В депутатском корпусе отметили, что объединение осуществляется в целях ускорения социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения.