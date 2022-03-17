17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:45 — REGNUM Комментируя очередное противоречащее фактам истории заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы «незаконной оккупации» Россией Курильских островов, журналистка «Вечерней Москвы» допустила путаницу, что может быть использовано японской пропагандой как пример сознательной фальсификации истории территориального размежевания между Японией и Россией в прошлом.

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

Составитель опубликованного в газете текста утверждает, что «в результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды».

Так как подобная трактовка истории этого вопроса встречается и в других статьях и материалах недостаточно подготовленных российских авторов, хочу разъяснить их «добросовестные заблуждения».

Начнем с того, что на Портсмутской мирной конференции 1905 года напрямую вопрос о принадлежности Курильских островов не обсуждался. Речь шла о претензиях Японии на получение в виде «трофея» всего русского острова Сахалин. Как известно, царское правительство в результате дипломатического торга согласилось с притязаниями Токио, но уступив только южную половину Сахалина. Однако при этом, добившись половины Сахалина, японское правительство лишилось легитимности обладания Курильскими островами, о чём, к сожалению, мало кто задумывается, в том числе наши дипломаты.

Вопреки утверждениям апологетов царского режима о якобы малой значимости для России потери Сахалина, отторжение южной части острова привело к принципиальным изменениям всей юридической базы территориального размежевания двух стран. Уже сам факт вероломного нападения Японии на Россию в 1904 году являлся грубейшим нарушением положений Симодского трактата 1855 года, в котором провозглашался «постоянный мир и искренняя дружба между Россией и Японией». Воспользовавшись поражением России в войне, Япония отторгла южную часть Сахалина не по 47° северной широты, как этого добивалось японское правительство до подписания Петербургского трактата 1875 года, а по 50°, то есть территорию, на которой в прошлом японцы никогда не бывали. При этом важное значение имело то, что с момента заключения Портсмутского договора фактически прекращалось действие так называемого «обменного» договора 1875 года, ибо отторжение половины Сахалина привело к утрате смысла и содержания этого соглашения, предусматривавшего в обмен на отказ от претензий на Сахалин добровольную передачу Японии всех Курильских островов. По инициативе японской стороны в приложении к протоколам Портсмутского договора было включено условие о том, что все прежние договоры Японии с Россией аннулируются. Тем самым теряли силу Симодский трактат о торговле и границах 1855 года, по которому Японии были уступлены с екатерининских времен принадлежавшие Российской Империи южнокурильские острова, а также «обменный» договор» 1875 года и заключенный в 1895 году трактат о торговле и мореплавании. Это было особо оговорено в приложении к договору №10.

Переговоры в Портсмуте перед подписание мирного договора. 1905

Таким образом, настояв на отторжении в свою пользу южной половины Сахалина, японское правительство лишилось юридического права владеть Курильскими островами. Так как никакого нового соглашения о принадлежности Курил заключено не было, в последующие годы Япония владела ими только де-факто. И такая ситуация сохранялась до августа 1945 года, когда историческая справедливость была восстановлена, и согласно международным соглашениям Южный Сахалин и все Курильские острова были возвращены России, в то время — СССР.

В заключение хотелось бы просить главных редакторов российских изданий, а также телевидения и радио внимательнее относиться к освещению в своих СМИ фактов и событий, требующих консультации профессиональных историков, и не доверять недостаточно подготовленным журналистам легковесно судить о тонких материях, в данном случае российско-японских отношений.