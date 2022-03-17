Челябинск, 17 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Челябинская область присоединилась к флешмобу под названием #Россия_мы в поддержку российских военных. Об этом сообщили журналистам организаторы мероприятия.

(сс) Z

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Коллективом ансамбля танца «Урал» был исполнен зажигательный казачий танец «Бышенька». В ходе выступления артисты выстроились в букву «Z», которая стала символом поддержки российских бойцов — участников спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, флешмоб стартовал в Ростовской области. К нему присоединились уже более 40 регионов России.