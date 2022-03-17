Великий Новгород, , 13:18 — REGNUM Из Новгородской области отправили первую партию гуманитарного груза для беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР Пресс-служба администрации Новгородской области

Благодаря работе единой региональной площадки по приёму вещей и продуктов для жителей Донбасса удалось отправить первую партию гуманитарного груза. Жители региона приносили продукты питания (длительного хранения), средства личной гигиены, детские товары и вещи для взрослых, а также предметы первой необходимости. В общей сложности собрано около десяти тысяч наименований.

Как и грузы из других регионов Северо-Западного федерального округа, фура доставит вещи сначала в Санкт-Петербург. Там она станет частью единой колонны из машин, отправляющихся в южные регионы, где отмечается основная концентрация беженцев.

Напомним, единый пункт сбора помощи заработал в Новгородской области 24 февраля. Всего в регионе работает более 40 таких пунктов.