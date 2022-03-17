Томск, , 13:04 — REGNUM В Томске правоохранители выявили «резиновую» квартиру, в которой хозяйка за плату регистрировала иностранцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Томской области.

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«Установлено, что ранее не судимая 36-летняя томичка в период времени с середины января по март 2022 года поставила на учёт 15 иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении, расположенном на одной из улиц в с. Итатка», — отметили.

Свои услуги женщина оценила в 1 тыс. рублей с каждого «клиента». Возбуждено уголовное ело по факту фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

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