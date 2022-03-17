Ширинский район, Хакасия, , 13:03 — REGNUM В Хакасии по иску прокурора прекращены полномочия главы Ширинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в прокуратуре республики.

Прокуратура Ysia.ru

По данным ведомства, ранее вступили в силу обвинительные приговоры суда в отношении главы района. В соответствии с законом, это является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Районная прокуратура неоднократно обращалась в представительный орган муниципального образования по вопросу досрочного прекращения полномочий главы. Однако требования прокуратуры отклонялись. Действия совета депутатов признавались незаконными в судебном порядке.

Прокурор района обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия главы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Глава муниципального образования обжаловал решение в апелляционную инстанцию Верховного суда Хакасии.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда республики оставила решение суда первой инстанции без изменения.

«Решение суда вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, главой Ширинского района Хакасии с 2007 года является Сергей Зайцев. В январе 2020 года суд приговорил его к двум годам условно за нападение на журналиста.

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