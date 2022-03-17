Париж, , 13:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представит днём 17 марта свою предвыборную программу, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

За последние несколько недель кандидат в президенты Франции и его окружение выработали множество мер, о которых пойдет речь в ходе пресс-конференции Эммануэля Макрона.

Глава государства вернется, в частности, к своему намерению продлить установленный законом пенсионный возраст до 65 лет.

Кроме того, президент Франции намерен утроить размер премии «Макрона», создать ваучер на питание для обездоленных людей, отменить плату за аудиовизуальную лицензию, которая в 2021 году составила 138 евро для метрополии.

Что касается образования, то Эммануэль Макрон выступает за возвращение математики в основу школьного образования, а также введения 30-минутных ежедневных занятий спортом для учащихся начальных классов. Кроме того, президент хотел бы, чтобы правила дорожного движения изучались школьниками, начиная с 5-го класса.

Эммануэль Макрон также выступает за усиление безопасности в стране. Президент предлагает законопроект, который предусматривает выделение 15 млрд евро в течение пяти лет для бюджета министерства внутренних дел. Это позволит удвоить количество полицейских на местах, а также увеличит инвестиции в кибербезопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы справиться с кризисом, правительство Франции обнародовало «план устойчивости», который готовился в течение нескольких недель.

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